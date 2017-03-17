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НАБУ завершило досудове розслідування у “цукровій справі”

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно колишнього заступника прокурора Київської області та ще двох осіб, підозрюваних у розкраданні цукру, що зберігався на складах Державної спеціалізованої бюджетної установи “Аграрний фонд” у Черкаській області, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що 17 березня підозрюваним та стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

За версією слідства, у період із липня 2015 року по лютий 2016 року керівники суб’єктів господарювання за сприяння працівників органів прокуратури та Державної виконавчої служби вчинили розкрадання цукру-піску ДСБУ “Аграрний фонд” на суму 211,65 млн грн.

Колишньому заступнику прокурора Київської області інкримінують злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”), ч.1 ст. 366 (“Службове підроблення”), ч. 2 ст. 343 (“Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу”) Кримінального кодексу України.

Екс-посадовця Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (“Зловживання владою або службовим становищем”) і ч. 2 ст. 366 КК України. Керівнику суб’єкта господарювання інкримінують злочини, передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України

Досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ розпочали на початку лютого 2016 року за власними напрацюваннями.

18 травня 2016 року детективи НАБУ затримали заступника прокурора Київської області. 19 травня йому повідомлено про підозру.

16 червня затримано службову особу підприємства, задіяного в схемі розкрадання державного цукру.

Як повідомляв УНН, НАБУ почало розслідування щодо незаконного збагачення першого заступника голови СБУ.

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