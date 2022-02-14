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15 марта, 19:03 • 100956 просмотра

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15 марта, 13:44 • 130497 просмотра

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НАБУ запасается канистрами и топливом

НАБУ запасается канистрами и топливом

Киев • УНН

 • 14787 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вслед за закупкой топлива Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку канистр, сообщает УНН.

Детали

Тендер объявлен 11 февраля. Ожидаемая стоимость аукциона составляет 108,8 тыс. грн. За эти деньги НАБУ планирует закупить 85 канистров.

Срок подачи тендерных предложений завершается 23 февраля.

Ранее НАБУ решило впрок купить топливо для авто.

По условиям тендера, НБУ планирует закупить 76 230 л бензина А-95 и 83 970 л дизельного топлива.

Начало аукциона запланировано на 19 апреля. Ожидаемая стоимость аукциона составляет 5,6 млн грн.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что за семь лет существования НАБУ украинцы потратили на автопарк детективов 105 млн, всего насчитывается 130 авто. Еще на 2 млн украинцы купили детективам НАБУ термобелье.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

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