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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

НАБУ запасається каністрами та паливом

НАБУ запасається каністрами та паливом

Київ • УНН

 • 14787 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Слідом за закупівлею палива Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю каністр, повідомляє УНН.

Деталі

Тендер оголошено 11 лютого. Очікувана вартість аукціону становить 108,8 тис. грн. За ці гроші НАБУ планує закупити 85 каністрів.

Термін подання тендерних пропозицій завершується 23 лютого.

Раніше НАБУ вирішило про запас купити паливо для авто.

За умовами тендеру, НАБУ планує закупити 76 230 л бензину А-95 та 83 970 л дизельного палива.

Початок аукціону заплановано на 19 квітня. Очікувана вартість аукціону становить 5,6 млн. грн.

Додамо

Раніше УНН повідомляв, що за сім років існування НАБУ українці витратили на автопарк детективів 105 млн, усього нараховується 130 авто. Ще на 2 млн українці купили детективам НАБУ термобілизну.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції. 

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