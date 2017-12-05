НАБУ: за два года суды вынесли приговоры 18 из 300 подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. За два года с начала работы Национального антикоррупционного бюро судами вынесены приговоры лишь 18 из около 300 фигурантов дел. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"4 декабря 2015 года детективы НАБУ внесли в ЕРДР первые сведения об уголовных правонарушениях в отношении топ-чиновников. За два года в работе Бюро около 500 дел, почти три сотни подозреваемых и сотни обвинительных актов, переданных в суд. Однако суды не спешат с рассмотрением дел - пока вынесены приговоры в отношении лишь 18 человек", - говорится в сообщении.
В НАБУ отмечают, что такое промедление играет на руку коррупционерам. Кроме того, отсутствие судебных приговоров не позволяет взыскать в пользу государства средства, арестованные в рамках расследований Бюро, и компенсировать нанесенный ущерб.
"Проблему с затягиванием судебных разбирательств можно решить созданием Высшего антикоррупционного суда", - убеждены в НАБУ.
Как сообщал УНН, ЕС призывает создать антикоррупционный суд в Украине с соблюдением рекомендаций Венецианской комиссии.