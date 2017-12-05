НАБУ: за два роки суди винесли вироки щодо 18 посадовців із 300 підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За два роки з початку роботи Національного антикорупційного бюро судами винесено вироки лише 18 із близько 300 фігурантів справ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
“4 грудня 2015 року детективи НАБУ внесли до ЄРДР перші відомості про кримінальні правопорушення стосовно топ-посадовців. За два роки в роботі Бюро близько 500 справ, майже три сотні підозрюваних та сотня обвинувальних актів, переданих до суду. Однак суди не квапляться із розглядом справ — наразі винесено вироки стосовно лише 18 осіб”, — йдеться у повідомленні.
У НАБУ зазначають, що таке зволікання грає на руку корупціонерам. Крім того, відсутність судових вироків не дозволяє стягнути на користь держави кошти, арештовані в рамках розслідувань Бюро, і компенсувати завдані збитки.
“Проблему із затягуванням судових розглядів можна вирішити створенням Вищого антикорупційного суду”, — переконані в НАБУ.
Як повідомляв УНН, ЄС закликає створити антикорупційний суд в Україні з дотриманням рекомендацій Венеційської комісії.