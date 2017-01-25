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НАБУ: и.о. главы правления ОАО "Объединенная горно-химическая компания" сообщено о подозрении

НАБУ: и.о. главы правления ОАО "Объединенная горно-химическая компания" сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 9950 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП вручили и.о. главы правления ОАО “Объединенная горно-химическая компания” (100% принадлежит государству) сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ( “Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору”), ч.2 ст. 364 ( “Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия”) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как сообщили в пресс-службе, подозреваемого вместе с еще двумя лицами (начальником отдела продаж и маркетинга ОАО “ОГХК” и экс-заместителем директора ГП “ОГХК” (впоследствии преобразовано в ОАО “ОГХК”) задержано в Киеве в этот же день.

“По версии следствия, задержанные причастны к нанесению ущерба ГП на сумму более 300 млн грн. Продолжаются следственные действия, в ходе которых изъята компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что детективы Бюро установили, что в 2014 году задержанные (вместе с другими лицами, в том числе — гражданами других государств, образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами “ОГХК”).

“Коррупционная схема, как установили детективы Бюро, сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, и связанными с должностным лицам ГП” ОГХК “. в дальнейшем эти компании-посредники перепродавали приобретенную в „ОГХК“ титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют такую ​​продукцию в собственном цикле производства ”, - говорится в сообщении.

В НАБУ также отметили, что разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам ГП “ОГХК”.

“Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в январе 2016 года. В настоящее время устанавливается местонахождение других участников организованной группировки”.

Напомним, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров задержали еще одного участника коррупционной схемы, по которой ОАО “Объединенная горно-химическая компания” понесло убытки на сумму более 300 млн грн .

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