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НАБУ: в.о голові правління ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” повідомлено про підозру

НАБУ: в.о голові правління ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП вручили в.о. голові правління ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (100% належить державі) повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 (“Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою”), ч.2 ст. 364 (“Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки”) Кримінального кодексу України. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Як повідомили у прес-службі, підозрюваного разом із ще двома особами (начальником відділу продажів і маркетингу ПАТ “ОГХК” та екс-заступником директора ДП “ОГХК” (згодом перетворене на ПАТ “ОГХК”) затримано у Києві цього ж дня.

"За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків ДП на суму понад 300 млн грн. Тривають слідчі дії, в ході яких вилучена комп’ютерна техніка, яка, за версією слідства, могла використовуватися в злочинних цілях", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що детективи Бюро встановили, що у 2014 році затримані ( разом з іншими особами, у тому числі — громадянами інших держав, утворили групу для отримання неправомірної вигоди в інтересах іноземних компаній, які, своєю чергою, пов’язані з посадовими особами “ОГХК”).

"Корупційна схема, як встановили детективи Бюро, зводилась до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним компаніям-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовим особам ДП “ОГХК”. У подальшому ці компанії-посередники перепродували придбану в “ОГХК” титанову продукцію за ринковими цінами міжнародним компаніям, які використовують таку продукцію у власному циклі виробництва", - йдеться у повідомлення.

У НАБУ також відзначили, що різниця у вартості надходила на рахунки компаній-посередників та під виглядом оплати за надані транспортні послуги виводилася на рахунки інших компаній, підконтрольних службовим особам ДП “ОГХК”.

"Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро розпочали в січні 2016 року. Наразі встановлюється місцезнаходження інших учасників організованого угруповання".

Нагадаємо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів затримали ще одного учасника корупційної схеми, через яку ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” зазнало збитків на суму понад 300 млн грн.

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