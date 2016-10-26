НАБУ начало проверку информации о "квартирах Луценко"

В ведомстве отметили, что, в частности, высказываются предположения, что конечным бенефициаром получения доходов от использования коммерческой недвижимости по упомянутому адресу может быть сын Генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр.

Учитывая приведенную в публикациях СМИ информацию, достаточные основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований отсутствуют. Однако, в рамках действующего законодательства (Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины"), НАБУ 26 октября 2016 года начало информационно-аналитическую проверку указанных сведений на предмет наличия признаков коррупционного правонарушения.

О результатах проверки будет сообщено.