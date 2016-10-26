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НАБУ розпочало перевірку інформації щодо “квартир Луценка”

НАБУ розпочало перевірку інформації щодо “квартир Луценка”

Київ • УНН

 • 7806 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розпочало аналітичну перевірку інформації на предмет дотримання вимог антикорупційного законодавства під час придбання та користування нерухомим майном по вул. Еспланадна у Києві, кінцевим бенефіціаром, ймовірно є син Генпрокурора України. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

У відомстві зазначили, що, зокрема, висловлюються припущення, що кінцевим бенефіціаром отримання доходів від використання комерційної нерухомості за згаданою адресою може бути син Генерального прокурора України Юрія Луценка — Олександр.

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З огляду на наведену у публікаціях ЗМІ інформацію, наразі достатні підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні. Однак, в рамках чинного законодавства (Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”), НАБУ 26 жовтня 2016 року розпочало інформаційно-аналітичну перевірку зазначених відомостей на предмет наявності ознак корупційного правопорушення.

Про результати перевірки буде повідомлено.

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