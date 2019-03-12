НАБУ не выдает справок относительно признаков фиктивности у предприятий - Сытник

"НАБУ не выдавало, не выдает и не будет выдавать справки о том, является ли предприятие фиктивным или нет, потому что это не входит в компетенцию Бюро", - отметил Сытник.

Он напомнил, что, по материалам журналистского расследования, ряд субъектов хозяйственной деятельности якобы поставил в адрес Харьковского бронетанкового завода прицелы для танков. При этом присутствовала информация о том, что эти прицелы ранее учитывались, как собственность Министерства обороны.

На причастность к этой поставке проверялся ряд субъектов хозяйствования, в частности ООО "Оптимумспецдеталь".

"Всего в ходе этого расследования руководством "Укроборонпрома" в адрес антикоррупционного бюро было сделано 4 запроса и соответственно было предоставлено 4 ответа. В 3 из 4 ответов предприятие фигурировало как такое, что отрабатывается на причастность к определенным действиям в рамках этого производства. В то же время во втором письме, на котором так акцентировали внимание журналисты, этого предприятия нет", - сказал директор НАБУ.

По его словам, второе письмо было сформировано Бюро по запросу "Укроборонпрома" в части конкретно информации, которая уже установлена по уголовному производству.

"Было установлено на время подготовки ответа, что прицелы, которые, была информация, считались в собственности "Укроборонпрома", этим предприятием и еще тремя предприятия не поставлялись на Харьковский бронетанковый завод. В связи с этим в ответе на этот запрос было отмечено только те предприятия, которые поставляли якобы прицелы, имеющие такие же номера, что и прицелы, которые считались за Министерством обороны", - отметил он.

"Здесь есть определенная манипуляция, что якобы кто-то исключил предприятие из списка фиктивных предприятий. Мы такого списка не ведем, полномочий таких не имеем", - добавил глава Бюро.

Напомним, УНН стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по выдаче сотрудниками Национального антикоррупционного бюро справок об отсутствии признаков фиктивности у фирм, которые участвовали в тендерах "Укроборонпрома" и которые фигурировали в расследовании о коррупции в оборонной сфере.

Как сообщал УНН, ранее о выдаче таких справок заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя ход расследования масштабных злоупотреблений в оборонной сфере. Луценко заявил, что справки о наличии или отсутствии фиктивности в той или иной компании выдавались не только ГФС, но и СБУ и НАБУ. Такие справки позволяли убирать из участия в тендерах компании или продвигать нужные.