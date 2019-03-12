НАБУ не видає довідок щодо ознак фіктивності у підприємств – Ситник

“НАБУ не видавало, не видає і не буде видавати довідки про те, чи підприємство фіктивним, чи ні, тому що це не входить у компетенцію Бюро”, — наголосив Ситник.

Він нагадав, що, за матеріалами журналістського розслідування, низка суб’єктів господарської діяльності нібито поставила на адресу Харківського бронетанкового заводу приціли для танків. При цьому була наявна інформація про те, що ці приціли раніше обліковувались, як власність Міністерства оборони.

На причетність до цієї поставки перевірявся низка суб’єктів господарювання, зокрема ТОВ “Оптимумспецдеталь”.

"Всього під час цього розслідування керівництвом "Укроборонпрому" на адресу антикорупційного бюро було зроблено 4 запити і відповідно було надано 4 відповіді. В 3 з 4 відповідей це підприємство фігурувало як таке, що відпрацьовується на причетність до певних дій в рамках цього провадження. У той самий час у другому листі, на якому так акцентували увагу журналісти, цього підприємства немає“, — сказав директор НАБУ.

За його словами, другий лист був сформований Бюро на запит “Укроборонпрому” в частині конкретно інформації, яка вже встановлена по кримінальному провадженню.

“Було встановлено на час підготовки відповіді, що приціли, які, була інформація, рахувались у власності „Укроборонпрому“, цим підприємством і ще трьома підприємствами не постачались на Харківський бронетанковий завод. У зв’язку з цим у відповіді на цей запит було зазначено лише ті підприємства, які постачали нібито приціли, що мають такі самі номери, що і приціли, які рахувались за Міністерством оборони”, — зазначив він.

“Тут є певна маніпуляція, що нібито хтось виключив підприємство зі списку фіктивних підприємств. Ми такого списку не ведемо, повноважень таких не маємо”, — додав очільника Бюро.

Нагадаємо, УНН стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо видачі співробітниками Національного антикорупційного бюро довідок про відсутність ознак фіктивності у фірм, які брали участь у тендерах “Укроборонпрому” та які фігурують у розслідуванні про корупцію в оборонній сфері.

Як повідомляв УНН, раніше про видачу таких довідок заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи хід розслідування масштабних зловживань в оборонній сфері. Луценко заявив, що довідки про наявність або ж відсутність фіктивності у тієї чи іншої компанії видавалися не лише ДФС, а й СБУ та НАБУ. Такі довідки дозволяли прибирати з участі в тендерах компанії або ж просувати потрібні.