На Житомирщине три человека попали в реанимацию из-за отравления угарным газом
Киев • УНН
В поселке Ружин Бердичевского района две женщины и мужчина отравились угарным газом в частном доме. Все пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение местной больницы.
На Житомирщине три человека отравились угарным газом. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В поселке Ружин Бердичевского района две женщины и мужчина - пострадали в результате отравления угарным газом. Все пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение местной больницы.
Инцидент произошел в одном из частных жилых домов. Признаков пожара на месте происшествия не обнаружено, сейчас специалисты выясняют все обстоятельства.
Напоминаем
Угарный газ является особенно опасным, ведь он не имеет ни запаха, ни цвета, что затрудняет его обнаружение. Даже в небольших концентрациях он может вызвать серьезное отравление и угрожает жизни. Поэтому следует соблюдать правила безопасности при использовании газовых приборов и печей и обеспечить надлежащую вентиляцию помещений.
На Закарпатье трое детей отравились угарным газом1 апр. 2024, 08:50 • 21365 просмотров