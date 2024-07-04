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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Житомирской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за обломков произошел пожар, есть пострадавшая

В Житомирской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за обломков произошел пожар, есть пострадавшая

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 05:45  •  11602 просмотра

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Силы противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника-камикадзе над Житомирской областью, обломки которых вызвали пожар, в результате которого пострадала женщина, которая была госпитализирована.

Силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 3 ударных дрона типа Shahed над Житомирской областью, обломки которых вызвали пожар, в результате которого пострадала женщина, она была госпитализирована, сообщил в четверг глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, во время воздушной атаки, силами противовоздушной обороны над территорией Житомирской области, по предварительной информации, уничтожено 3 дрона-камикадзе типа "Шахед", - сообщил Бунечко в Telegram.

"Из-за падения обломков возник пожар в одном из частных домов", - указал он.

По словам главы ОВА, пожар оперативно ликвидировала ГСЧС.

"В результате пожара пострадала женщина, которая госпитализирована в больницу. Ей оказывается необходимая помощь", - отметил Бунечко.

21 из 22 вражеских "шахедов" уничтожено ночью над Украиной4 июля 2024, 05:26 • 13764 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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