В Житомирской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за обломков произошел пожар, есть пострадавшая
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника-камикадзе над Житомирской областью, обломки которых вызвали пожар, в результате которого пострадала женщина, которая была госпитализирована.
Силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 3 ударных дрона типа Shahed над Житомирской областью, обломки которых вызвали пожар, в результате которого пострадала женщина, она была госпитализирована, сообщил в четверг глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью, во время воздушной атаки, силами противовоздушной обороны над территорией Житомирской области, по предварительной информации, уничтожено 3 дрона-камикадзе типа "Шахед", - сообщил Бунечко в Telegram.
"Из-за падения обломков возник пожар в одном из частных домов", - указал он.
По словам главы ОВА, пожар оперативно ликвидировала ГСЧС.
"В результате пожара пострадала женщина, которая госпитализирована в больницу. Ей оказывается необходимая помощь", - отметил Бунечко.
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