В Житомирской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за обломков произошел пожар, есть пострадавшая

Силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 3 ударных дрона типа Shahed над Житомирской областью, обломки которых вызвали пожар, в результате которого пострадала женщина, она была госпитализирована, сообщил в четверг глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

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"Сегодня ночью, во время воздушной атаки, силами противовоздушной обороны над территорией Житомирской области, по предварительной информации, уничтожено 3 дрона-камикадзе типа "Шахед", - сообщил Бунечко в Telegram.

"Из-за падения обломков возник пожар в одном из частных домов", - указал он.

По словам главы ОВА, пожар оперативно ликвидировала ГСЧС.

"В результате пожара пострадала женщина, которая госпитализирована в больницу. Ей оказывается необходимая помощь", - отметил Бунечко.

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