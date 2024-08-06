На Житомирщине командир назначил дополнительные выплаты бойцам, которые строили ему дом

На Житомирщине задержали командира одной из воинских частей, который привлек военных к строительству своего дома и магазина. Об этом заявили в прокуратуре в сфере обороны центрального региона, передает УНН.

Детали

По данным следствия подозреваемый привлек подчиненных ему военнослужащих к проведению работ по строительству собственного частного дома и магазина.

При этом, повлек материальный ущерб государству в виде безосновательного начисления указанным военнослужащим денежного обеспечения и дополнительных выплат на сумму более 378 тыс. грн.

По процессуального руководства Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщено о подозрении командиру одной из воинских частей по факту превышения власти и служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Командир задержан в порядке ст. 208 УПК Украины - резюмировали правоохранители.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним

В Каменском разоблачена схема подделки документов для увольнения военнослужащих. За 80 тыс. грн выдавались фальшивые справки об инвалидности родственников, что позволяло избежать службы.