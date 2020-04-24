В Житомирской области снова угроза масштабного лесного пожара: для тушения огня привлекли авиацию
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Житомирской области 765 пожарных продолжают тушить тления травы, пеньков и древесины на севере области. Для этого также используется 119 единиц техники, в т.ч. 1 вертолет. Об этом информирует ГСЧС Украины, передает УНН.
В ГСЧС сообщают, что открытого огня нет, тушат тление, а тем временем над Житомиром авиация спасателей пролетает каждые полчаса, а в управлении лесного хозяйства сообщают о пожаре угрожающие масштабы в Билокоровчицкому и Словечанском лесхозах.
“Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация. Одновременно происходит тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК”, — сообщили спасатели.
На помощь прибывают пожарные звена соседних лесхозов.
Напомним, в Киевской области установили мужчину, который причастен к масштабному пожару в лесу.