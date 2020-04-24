В Житомирской области снова угроза масштабного лесного пожара: для тушения огня привлекли авиацию

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41340 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85242 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102838 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128992 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129355 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173197 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121928 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104947 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103072 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Житомирской области снова угроза масштабного лесного пожара: для тушения огня привлекли авиацию

В Житомирской области снова угроза масштабного лесного пожара: для тушения огня привлекли авиацию

Киев  •  УНН

 • 13242 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Житомирской области 765 пожарных продолжают тушить тления травы, пеньков и древесины на севере области. Для этого также используется 119 единиц техники, в т.ч. 1 вертолет. Об этом информирует ГСЧС Украины, передает УНН.

В ГСЧС сообщают, что открытого огня нет, тушат тление, а тем временем над Житомиром авиация спасателей пролетает каждые полчаса, а в управлении лесного хозяйства сообщают о пожаре угрожающие масштабы в Билокоровчицкому и Словечанском лесхозах.

“Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация. Одновременно происходит тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК”, — сообщили спасатели.

На помощь прибывают пожарные звена соседних лесхозов.

Напомним, в Киевской области установили мужчину, который причастен к масштабному пожару в лесу.

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