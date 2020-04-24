На Житомирщині знову загроза масштабної лісової пожежі: для гасіння вогню залучили авіацію
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Житомирщині 765 пожежників продовжують гасити тління трави, пеньків та деревини на півночі області. Для цього також використовуються 119 одиниць техніки, у т.ч. 1 вертоліт. Про це інформує ДСНС України, передає УНН.
В ДСНС повідомляють, що відкритого вогню немає, гасять тління, а тим часом над Житомиром авіація рятувальників пролітає щопівгодини, а в управлінні лісового господарства повідомляють про пожежу загрозливих масштабів у Білокоровчицькому та Словечанському лісгоспах.
“В другій половині дня в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу виникла пожежа, котра відразу ж набула загрозливих масштабів. До гасіння долучилися 25 рятувальників з 4 автоцистернами, працює авіація. Одночасно відбувається гасіння вогню у Велідницькому лісництві Словечанського лісгоспу та в Словечанському лісгоспі АПК”, — повідомили рятувальники.
На допомогу прибувають пожежні ланки сусідніх лісгоспів.
Нагадаємо, на Київщині встановили чоловіка, який причетний до масштабної пожежі в лісі.