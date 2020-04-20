В Житомирской области зафиксировали шестой летальный случай от коронавируса

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41264 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85149 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102820 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128976 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129344 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173179 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121923 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104946 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103071 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Житомирской области зафиксировали шестой летальный случай от коронавируса

В Житомирской области зафиксировали шестой летальный случай от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10954 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня в Житомирской области зафиксирован уже шестой летальный случай от коронавирусной инфекции. От этого заболевания умер 83-летний житель Черняховского района. Это второй летальный случай в районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирскую ОГА.

К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, 20 апреля умер житель Черняховского района. Мужчина (83 года) был госпитализирован 19 апреля в Черняховскую ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее.

Первый летальный случай от COVID-19 был зарегистрирован в Житомирской области в Радомышле еще 13 марта, еще три летальных исхода позже произошли в Бердичеве, и 19 апреля скончалась жительница Черняховского района. Таким образом в области зафиксировано уже 6 летальных случаев от этого заболевания.

Напомним, в Житомирской области подтвердили 44 новых случая COVID-19, всего - 270.

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