В Житомирской области зафиксировали шестой летальный случай от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня в Житомирской области зафиксирован уже шестой летальный случай от коронавирусной инфекции. От этого заболевания умер 83-летний житель Черняховского района. Это второй летальный случай в районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирскую ОГА.
К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, 20 апреля умер житель Черняховского района. Мужчина (83 года) был госпитализирован 19 апреля в Черняховскую ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее.
Первый летальный случай от COVID-19 был зарегистрирован в Житомирской области в Радомышле еще 13 марта, еще три летальных исхода позже произошли в Бердичеве, и 19 апреля скончалась жительница Черняховского района. Таким образом в области зафиксировано уже 6 летальных случаев от этого заболевания.
Напомним, в Житомирской области подтвердили 44 новых случая COVID-19, всего - 270.