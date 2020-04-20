На Житомирщині зафіксували шостий летальний випадок від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні на Житомирщині зафіксований вже шостий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Від цього захворювання помер 83-річний житель Черняхівського району. Це другий летальний випадок в районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську ОДА.
На жаль, внаслідок набутої форми цукрового діабету та ускладнень, спричинених COVID-19, 20 квітня помер житель Черняхівського району. Чоловік (83 роки) був госпіталізований 19 квітня до Черняхівського ТМО. Медики намагалися до останнього врятувати життя чоловіку, але хвороба виявилась сильнішою.
Перший летальний випадок від COVID-19 був зареєстрований на Житомирщині в Радомишлі ще 13 березня, ще три летальні випадки пізніше сталися у Бердичеві, і 19 квітня померла жителька Черняхівського району. Таким чином в області зафіксовано вже 6 летальних випадків від цього захворювання.
Нагадаємо, на Житомирщині підтвердили 44 нові випадки COVID-19, загалом - 270.