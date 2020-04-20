На Житомирщині підтвердили 44 нові випадки COVID-19, загалом - 270

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні на Житомирщині підтвердили ще 44 нових випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 270 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську ОДА.