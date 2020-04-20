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На Житомирщині підтвердили 44 нові випадки COVID-19, загалом - 270

На Житомирщині підтвердили 44 нові випадки COVID-19, загалом - 270

Київ • УНН

 • 17174 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні на Житомирщині підтвердили ще 44 нових випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 270 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську ОДА.

Найбільше захворіли на коронавірус жителі обласного центру. У Житомирі за сьогодні тести показали позитивний результат ще у 18 осіб, таким чином у місті вже 77 хворих. У Коростені за добу 8 нових випадків, загалом – 64 пацієнти з COVID-19.

Так, станом на 22:00 20 квітня на Житомирщині вже 270 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:

77 випадків у м. Житомирі (1 – одужав 14.04.2020);64 випадки у Коростені; 46 випадків у Бердичеві (1 –летальний 04.04.2020, 1 – летальний 09.04.2020, 1 – летальний 15.04.2020); 26 випадків у Малині; 7 випадків у Черняхівському районі (1 – летальний 19.04.2020, 1 – летальний 20.04.2020);6 випадківу Житомирському районі; 6 випадків у Новограді-Волинському; 5 випадків в Коростишівському районі; 4 випадки в Олевську;4 випадки в Андрушівському районі; 3 випадки у м. Радомишль (1 –летальний 13.03.2020); 3 випадкиу Бердичівському районі; 3 випадки у Коростишеві; 3 випадки у Хорошівському районі; 2 випадки в Овручі; 2 випадки в Пулинах; 2 випадки у Чуднівському районі; 1 випадок у Малинському районі; 1 випадок у Коростенському районі; 1 випадок в Олевському районі; 1 випадок у Лугинському районі; 1 випадок в Олевському районі; 1 випадок у Новоград-Волинському районі; 1 випадок у Любарському районі.

Нові випадки сьогодні встановлено в таких містах та районах:

Житомир (жінка, 35 років; жінка, 44 роки; жінка, 57 років; жінка, 55 років; жінка, 87 років; чоловік, 34 роки; жінка, 50 років; чоловік, 30 років; жінка, 59 років; чоловік, 85 років; хлопчик, 2 роки 11 місяців; жінка, 46 років; жінка, 37 років; чоловік, 53 роки; чоловік, 42 роки; чоловік, 22 роки; жінка, 30 років; жінка, 30 років);

Олевськ (чоловік, 57 років; жінка, 30 років; жінка, 31 рік; чоловік, 40 років);

Олевський район (с. Кишин, жінка, 62 роки);

Черняхівський район (жінка, 37 років; чоловік, 83 роки (помер); чоловік, 69 років);

Коростень (дівчина, 13 років; жінка, 31 рік; хлопчик, 11 років; жінка, 66 років; чоловік, 37 років; жінка, 19 років; жінка, 67 років; жінка, 32 роки);

Чуднівський район (с. Бурківці, жінка, 53 роки);

Коростишів (жінка, 50 років);

Бердичівський район (с. Андріяшівка, жінка, 51 рік);

Новоград-Волинський район(жінка, 67 років);

Бердичів (жінка, 50 років; жінка, 63 роки; жінка, 38 років);

Андрушівка (жінка, 53 роки; чоловік, 58 років; чоловік, 37 років).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.

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