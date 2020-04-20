В Житомирской области подтвердили 44 новых случая COVID-19, всего - 270

ukru
Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 40780 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84745 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102747 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128906 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129288 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173070 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121889 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158139 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104943 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 82340 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 93669 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 90687 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 36138 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 44596 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 44596 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 130343 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 173073 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 158140 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 407900 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 5176 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 36138 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 90687 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 93669 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 103551 просмотра
Актуальное
В Житомирской области подтвердили 44 новых случая COVID-19, всего - 270

В Житомирской области подтвердили 44 новых случая COVID-19, всего - 270

Киев  •  УНН

 • 17130 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня в Житомирской области подтвердили еще 44 новых случая заболевания коронавирусом у жителей области. Сейчас в регионе уже 270 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирскую ОГА.

Больше всего заболевших коронавирусом среди жителей областного центра. В Житомире за сегодня тесты показали положительный результат еще у 18 человек, таким образом в городе уже 77 больных. В Коростене за сутки 8 новых случаев, всего - 64 пациента с COVID-19.

Так, по состоянию на 22:00 20 апреля в Житомирской области уже 270 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:

77 случаев в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020) 64 случая в Коростене; 46 случаев в Бердичеве (1 -летальний 04.04.2020, 1 - летальный 09.04.2020, 1 - летальный 15.04.2020) 26 случаев в Малине; 7 случаев в Черняховском районе (1 - летальный 19.04.2020, 1 - летальный 20.04.2020) 6 случаев и Житомирском районе; 6 случаев в Новограде-Волынском; 5 случаев в Коростышевском районе; 4 случая в Олевске; 4 случая в Житомирской области; 3 случая в г.. Радомышль (1 -летальний 13.03.2020) 3 випадкиу Бердичевском районе; 3 случая в Коростышеве; 3 случая в Хорошевский районе; 2 случая в Овруче; 2 случая в Пулино; 2 случая в Чудновском районе; 1 случай в Малинском районе; 1 случай в Коростенском районе; 1 случай в Олевском районе; 1 случай в Лугинском районе; 1 случай в Олевском районе; 1 случай в Новоград-Волынском районе; 1 случай в Любарском районе.

Новые случаи сегодня установлены в следующих городах и районах:

Житомир (женщина, 35 лет женщина, 44 года, женщина, 57 лет женщина, 55 лет женщина, 87 лет мужчина, 34 года; женщина, 50 лет человек, 30 лет женщина, 59 лет мужчина, 85 лет мальчик, 2 года 11 месяцев женщина, 46 лет женщина, 37 лет мужчина, 53 года; человек, 42 года; человек, 22 года; женщина, 30 лет женщина, 30 лет);

Олевск (мужчина, 57 лет женщина, 30 лет женщина, 31 год; человек, 40 лет);

Олевский район (с. Кишин, женщина, 62 года)

Черняховский район (женщина, 37 лет мужчина, 83 года (умер) человек, 69 лет);

Коростень (девушка, 13 лет, женщина, 31 год; мальчик, 11 лет женщина, 66 лет мужчина, 37 лет; женщина, 19 лет женщина, 67 лет женщина, 32 года)

Чудновский район (с. Бурковцы, женщина, 53 года)

Коростышев (женщина, 50 лет);

Бердичевский район (с. Андрияшевка, женщина, 51 год)

Новоград-Волынский район (женщина, 67 лет);

Бердичев (женщина, 50 лет женщина, 63 года; женщина, 38 лет);

Ананьев (женщина, 53 года; человек, 58 лет мужчина, 37 лет).

Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы