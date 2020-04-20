В Житомирской области подтвердили 44 новых случая COVID-19, всего - 270
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня в Житомирской области подтвердили еще 44 новых случая заболевания коронавирусом у жителей области. Сейчас в регионе уже 270 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирскую ОГА.
Больше всего заболевших коронавирусом среди жителей областного центра. В Житомире за сегодня тесты показали положительный результат еще у 18 человек, таким образом в городе уже 77 больных. В Коростене за сутки 8 новых случаев, всего - 64 пациента с COVID-19.
Так, по состоянию на 22:00 20 апреля в Житомирской области уже 270 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:
77 случаев в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020) 64 случая в Коростене; 46 случаев в Бердичеве (1 -летальний 04.04.2020, 1 - летальный 09.04.2020, 1 - летальный 15.04.2020) 26 случаев в Малине; 7 случаев в Черняховском районе (1 - летальный 19.04.2020, 1 - летальный 20.04.2020) 6 случаев и Житомирском районе; 6 случаев в Новограде-Волынском; 5 случаев в Коростышевском районе; 4 случая в Олевске; 4 случая в Житомирской области; 3 случая в г.. Радомышль (1 -летальний 13.03.2020) 3 випадкиу Бердичевском районе; 3 случая в Коростышеве; 3 случая в Хорошевский районе; 2 случая в Овруче; 2 случая в Пулино; 2 случая в Чудновском районе; 1 случай в Малинском районе; 1 случай в Коростенском районе; 1 случай в Олевском районе; 1 случай в Лугинском районе; 1 случай в Олевском районе; 1 случай в Новоград-Волынском районе; 1 случай в Любарском районе.
Новые случаи сегодня установлены в следующих городах и районах:
Житомир (женщина, 35 лет женщина, 44 года, женщина, 57 лет женщина, 55 лет женщина, 87 лет мужчина, 34 года; женщина, 50 лет человек, 30 лет женщина, 59 лет мужчина, 85 лет мальчик, 2 года 11 месяцев женщина, 46 лет женщина, 37 лет мужчина, 53 года; человек, 42 года; человек, 22 года; женщина, 30 лет женщина, 30 лет);
Олевск (мужчина, 57 лет женщина, 30 лет женщина, 31 год; человек, 40 лет);
Олевский район (с. Кишин, женщина, 62 года)
Черняховский район (женщина, 37 лет мужчина, 83 года (умер) человек, 69 лет);
Коростень (девушка, 13 лет, женщина, 31 год; мальчик, 11 лет женщина, 66 лет мужчина, 37 лет; женщина, 19 лет женщина, 67 лет женщина, 32 года)
Чудновский район (с. Бурковцы, женщина, 53 года)
Коростышев (женщина, 50 лет);
Бердичевский район (с. Андрияшевка, женщина, 51 год)
Новоград-Волынский район (женщина, 67 лет);
Бердичев (женщина, 50 лет женщина, 63 года; женщина, 38 лет);
Ананьев (женщина, 53 года; человек, 58 лет мужчина, 37 лет).
Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.