В Житомирской области подтвердили 44 новых случая COVID-19, всего - 270

Больше всего заболевших коронавирусом среди жителей областного центра. В Житомире за сегодня тесты показали положительный результат еще у 18 человек, таким образом в городе уже 77 больных. В Коростене за сутки 8 новых случаев, всего - 64 пациента с COVID-19.

Так, по состоянию на 22:00 20 апреля в Житомирской области уже 270 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:

77 случаев в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020) 64 случая в Коростене; 46 случаев в Бердичеве (1 -летальний 04.04.2020, 1 - летальный 09.04.2020, 1 - летальный 15.04.2020) 26 случаев в Малине; 7 случаев в Черняховском районе (1 - летальный 19.04.2020, 1 - летальный 20.04.2020) 6 случаев и Житомирском районе; 6 случаев в Новограде-Волынском; 5 случаев в Коростышевском районе; 4 случая в Олевске; 4 случая в Житомирской области; 3 случая в г.. Радомышль (1 -летальний 13.03.2020) 3 випадкиу Бердичевском районе; 3 случая в Коростышеве; 3 случая в Хорошевский районе; 2 случая в Овруче; 2 случая в Пулино; 2 случая в Чудновском районе; 1 случай в Малинском районе; 1 случай в Коростенском районе; 1 случай в Олевском районе; 1 случай в Лугинском районе; 1 случай в Олевском районе; 1 случай в Новоград-Волынском районе; 1 случай в Любарском районе.

Новые случаи сегодня установлены в следующих городах и районах:

Житомир (женщина, 35 лет женщина, 44 года, женщина, 57 лет женщина, 55 лет женщина, 87 лет мужчина, 34 года; женщина, 50 лет человек, 30 лет женщина, 59 лет мужчина, 85 лет мальчик, 2 года 11 месяцев женщина, 46 лет женщина, 37 лет мужчина, 53 года; человек, 42 года; человек, 22 года; женщина, 30 лет женщина, 30 лет);

Олевск (мужчина, 57 лет женщина, 30 лет женщина, 31 год; человек, 40 лет);

Олевский район (с. Кишин, женщина, 62 года)

Черняховский район (женщина, 37 лет мужчина, 83 года (умер) человек, 69 лет);

Коростень (девушка, 13 лет, женщина, 31 год; мальчик, 11 лет женщина, 66 лет мужчина, 37 лет; женщина, 19 лет женщина, 67 лет женщина, 32 года)

Чудновский район (с. Бурковцы, женщина, 53 года)

Коростышев (женщина, 50 лет);

Бердичевский район (с. Андрияшевка, женщина, 51 год)

Новоград-Волынский район (женщина, 67 лет);

Бердичев (женщина, 50 лет женщина, 63 года; женщина, 38 лет);

Ананьев (женщина, 53 года; человек, 58 лет мужчина, 37 лет).

Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.