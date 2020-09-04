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В Житомирской области обнаружили мор рыбы на более чем 900 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 20977 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Житомирской области обнаружили гибель более 7,5 тыс. рыб, вероятно, из-за низкого содержания растворенного кислорода в воде. Убытки достигают более 900 тыс. грн. Об этом в Facebook написал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает УНН.

В Житомирской области обнаружили мор рыбы на более чем 900 тыс. гривен

"1 сентября экоинспектора обнаружили в реке Роставица в Житомирской области гибель 7568 рыб. Вероятная причина - низкое содержание растворенного кислорода в воде 2,8 мг/дм³ при норме не менее 4,0 мг/дм³. Убытки, начисленные за вред окружающей среде, составляют 912 7 тыс. гривен", - написал Малеваный.

Также еще один факт уничтожения рыбы зафиксирован в Черкасской области на Днепре. Браконьеры с помощью запрещенного орудия выловили более 600 рыб различных видов. Убытки от их действий - более полумиллиона гривен.

Как сообщал УНН ранее, в Житомирской области в бассейне реки Хомора специалисты экологической инспекции обнаружили гибель водных живых ресурсов.

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