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На Житомирщині виявили мор риби на понад 900 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Житомирщині виявили загибель понад 7,5 тис. риб, ймовірно, через низький вміст розчиненого кисню у воді. Збитки сягають понад 900 тис. грн. Про це у Facebook написав голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає УНН.

На Житомирщині виявили мор риби на понад 900 тис. гривень

"1 вересня екоінспектори виявили у річці Роставиця на Житомирщині загибель 7568 риб. Ймовірна причина – низький вміст розчиненого кисню в воді: 2,8 мг/дм³ при нормі не менше 4,0 мг/дм³. Збитки, нараховані за шкоду довкіллю, становлять 912,7 тис. гривень", - написав Мальований.

Також ще один факт знищення риби зафіксований у Черкаській області на Дніпрі. Браконьєри за допомогою забороненого знаряддя виловили більше 600 рибин різних видів. Збитки від їх дій – більш ніж півмільйона гривень.

Як повідомляв УНН раніше, у Житомирській області в басейні річки Хомора спеціалісти екологічної інспекції виявили загибель водних живих ресурсів.

Українські Національні Новини

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