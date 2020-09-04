На Житомирщині виявили мор риби на понад 900 тис. гривень

"1 вересня екоінспектори виявили у річці Роставиця на Житомирщині загибель 7568 риб. Ймовірна причина – низький вміст розчиненого кисню в воді: 2,8 мг/дм³ при нормі не менше 4,0 мг/дм³. Збитки, нараховані за шкоду довкіллю, становлять 912,7 тис. гривень", - написав Мальований.

Також ще один факт знищення риби зафіксований у Черкаській області на Дніпрі. Браконьєри за допомогою забороненого знаряддя виловили більше 600 рибин різних видів. Збитки від їх дій – більш ніж півмільйона гривень.

Як повідомляв УНН раніше, у Житомирській області в басейні річки Хомора спеціалісти екологічної інспекції виявили загибель водних живих ресурсів.