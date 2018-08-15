В Житомирской области в карьере утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Вчера водолазы Житомирской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на воде достали из бывшего песчаного карьера в с. Глубочек Коростышевского района тело погибшего 22-летнего мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как стало известно, накануне компания молодежи купалась и отдыхала возле водоема. Исчезновение своего товарища они заметили не сразу, поэтому не были уверены, что он утонул. На берегу находились его вещи.
К поискам подключились полицейские, а вечером было принято решение привлечь житомирских водолазов для продолжения поисковых работ на глубине карьера. На следующий день им удалось отыскать тело погибшего на расстоянии 40-50 м от берега.
Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются правоохранителями.
Напомним, вчера в 12:39 в столичную Службу спасения "101" поступила информация о том, что в Подольском районе столицы в озере Голубое находится тело человека.