На Житомирщині у кар’єрі втопився чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вчора водолази Житомирської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді дістали з колишнього піщаного кар’єра в с. Глибочок Коростишівського району загиблого 22-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Як стало відомо, напередодні компанія молоді купалася та відпочивала біля водойми. Зникнення свого товариша вони помітили не одразу, тому не були впевнені, що він потонув. На березі знаходилися його речі.
До пошуків долучилися поліцейські, а надвечір було прийнято рішення залучити житомирських водолазів для продовження пошукових робіт на глибині кар’єру. Наступного дня їм вдалося відшукати тіло загиблого на відстані 40-50м від берега.
Усі обставини трагічної події наразі встановлюються правоохоронцями.
Нагадаємо, вчора о 12:39 до столичної Служби порятунку "101" надійшла інформація про те, що в Подільському районі столиці в озері Блакитне знаходиться тіло людини.