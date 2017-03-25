В Житомирской области пограничники обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Житомирской области пограничники обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
“Вчера пограничники Житомирского отряда на окраине населенного пункта Червоноселка вблизи госграницы обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря”, — говорится в сообщении.
Во время проверки пограничным нарядом были обнаружены ямы, образованные с помощью мотопомп. По данному факту проинформированы взаимодействующие подразделения.