На Житомирщині прикордонники виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Житомирщині прикордонники виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Учора прикордонники Житомирського загону на околиці населеного пункту Червоносілка поблизу держрубежу виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину”, — йдеться в повідомленні.
Під час перевірки прикордонним нарядом були виявлені ями, утворені за допомогою мотопомп. За цим фактом проінформовано взаємодіючі підрозділи.