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На Житомирщині прикордонники виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину

На Житомирщині прикордонники виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину

Київ • УНН

 • 8227 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Житомирщині прикордонники виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

“Учора прикордонники Житомирського загону на околиці населеного пункту Червоносілка поблизу держрубежу виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину”, — йдеться в повідомленні.

Під час перевірки прикордонним нарядом були виявлені ями, утворені за допомогою мотопомп. За цим фактом проінформовано взаємодіючі підрозділи.

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