В Житомирской области депутат облсовета пытался покончить жизнь самоубийством

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34765 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50569 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54148 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101148 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91556 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103566 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110583 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133848 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Житомирской области депутат облсовета пытался покончить жизнь самоубийством

В Житомирской области депутат облсовета пытался покончить жизнь самоубийством

Киев  •  УНН

 • 22976 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 марта. УНН. Покончить жизнь самоубийством пытался депутат Житомирского областного совета в Коростене, об этом на своей странице в ФБ сообщил начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает корреспондент УНН.

Сообщение о госпитализации в Коростенскую больницу поступило сегодня утром. Мужчину 1976 года по месту жительства забрала скорая - у пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение.

"В ходе наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый в это утро позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как выяснилось, является депутатом областного совета. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и возможные версии", - написал В.Печененко.

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Из собственных источников корреспондент УНН узнал, что депутатом является представитель фракции "Укроп", который является членом комиссии по вопросам социально-экономического развития региона, инвестиционной деятельности, среднего и малого бизнеса, строительства, транспорта и связи Житомирского областного совета. Он проживает в Коростене и является частным предпринимателем. Сейчас мужчина с ранением брюшной полости находится в Коростенский районной больнице.

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