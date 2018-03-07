В Житомирской области депутат облсовета пытался покончить жизнь самоубийством
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 марта. УНН. Покончить жизнь самоубийством пытался депутат Житомирского областного совета в Коростене, об этом на своей странице в ФБ сообщил начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает корреспондент УНН.
Сообщение о госпитализации в Коростенскую больницу поступило сегодня утром. Мужчину 1976 года по месту жительства забрала скорая - у пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение.
"В ходе наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый в это утро позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как выяснилось, является депутатом областного совета. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и возможные версии", - написал В.Печененко.
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Из собственных источников корреспондент УНН узнал, что депутатом является представитель фракции "Укроп", который является членом комиссии по вопросам социально-экономического развития региона, инвестиционной деятельности, среднего и малого бизнеса, строительства, транспорта и связи Житомирского областного совета. Он проживает в Коростене и является частным предпринимателем. Сейчас мужчина с ранением брюшной полости находится в Коростенский районной больнице.