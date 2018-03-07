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На Житомирщині депутат облради намагався покінчити життя самогубством

На Житомирщині депутат облради намагався покінчити життя самогубством

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 березня. УНН. Покінчити життя самогубством намагався депутат Житомирської обласної ради у Коростені. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ НП у Житомирській області Вячеслав Печененко, передає кореспондент УНН.

Повідомлення про госпіталізацію до Коростенської лікарні надійшло сьогодні зранку. Чоловіка 1976 року народження з місця проживання забрала швидка - у постраждалого діагностували вогнепальне поранення.

"У ході наших першочергових заходів встановлено, що поранений цього ж ранку зателефонував матері та повідомив про намір вчинити самогубство. Нині медики намагаються врятувати життя чоловіка, який, як з'ясувалось, є депутатом обласної ради. Поліція перевіряє усі обставини події та можливі версії", - написав В.Печененко.

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Із власних джерел кореспондент УНН дізнався, що депутатом є представник фракції "Укроп", який є членом комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку Житомирської обласної ради. Він проживає в Коростені та є приватним підприємцем. Наразі чоловік із пораненням черевної порожнини перебуває в Коростенській районній лікарні.

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