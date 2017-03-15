На заседании СНБО обсуждались вопросы блокады и санкций в отношении российских банков - С.Пашинский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На заседании Совета национальной безопасности и обороны обсуждались вопросы блокады и вопросы санкций в отношении российских банков. Об этом по итогам заседания журналистам сообщил народный депутат Сергей Пашинский, передает УНН.
"Только что закончилось заседание СНБО, которое было собрано по двум вопросам. Это вопрос так называемой блокады и конфискации российскими оккупационными войсками украинских предприятий и вопросы санкций в отношении российских банков", - отметил С.Пашинский.
Как сообщал УНН, сегодня состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, ранее А.Аваков призвал Национальный банк Украины прекратить работу в Украине "Сбербанка".
Также напомним, "Сбербанк России" заявил о готовности обслуживать клиентов с паспортами "ДНР/ЛНР".