На заседании СНБО обсуждались вопросы блокады и санкций в отношении российских банков - С.Пашинский

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13384 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 61092 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110756 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126133 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135036 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127674 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119441 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106728 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107675 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103961 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На заседании СНБО обсуждались вопросы блокады и санкций в отношении российских банков - С.Пашинский

На заседании СНБО обсуждались вопросы блокады и санкций в отношении российских банков - С.Пашинский

Киев  •  УНН

 • 10377 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. На заседании Совета национальной безопасности и обороны обсуждались вопросы блокады и вопросы санкций в отношении российских банков. Об этом по итогам заседания журналистам сообщил народный депутат Сергей Пашинский, передает УНН.

"Только что закончилось заседание СНБО, которое было собрано по двум вопросам. Это вопрос так называемой блокады и конфискации российскими оккупационными войсками украинских предприятий и вопросы санкций в отношении российских банков", - отметил С.Пашинский.

Как сообщал УНН, сегодня состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее А.Аваков призвал Национальный банк Украины прекратить работу в Украине "Сбербанка".

Также напомним, "Сбербанк России" заявил о готовности обслуживать клиентов с паспортами "ДНР/ЛНР".

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