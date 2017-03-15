На заседании СНБО обсуждались вопросы блокады и санкций в отношении российских банков - С.Пашинский

"Только что закончилось заседание СНБО, которое было собрано по двум вопросам. Это вопрос так называемой блокады и конфискации российскими оккупационными войсками украинских предприятий и вопросы санкций в отношении российских банков", - отметил С.Пашинский.

Как сообщал УНН, сегодня состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее А.Аваков призвал Национальный банк Украины прекратить работу в Украине "Сбербанка".

Также напомним, "Сбербанк России" заявил о готовности обслуживать клиентов с паспортами "ДНР/ЛНР".