На засіданні РНБО обговорювалися питання блокади і санкцій щодо російських банків — С.Пашинський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На засіданні Ради національної безпеки і оборони обговорювалися питання блокади та питання санкцій щодо російських банків. Про це за результатами засідання журналістам повідомив народний депутат Сергій Пашинський, передає УНН.
“Тільки що закінчилося засідання РНБО, яке було зібране по двом питанням. Це питання так званої блокади та конфіскації російськими окупаційними військами українських підприємств та питання санкцій щодо російських банків”, — зазначив С.Пашинський.
Як повідомляв УНН, сьогодні відбулося екстренне засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, раніше А.Аваков закликав Національний банк України припинити роботу в Україні “Сбербанку”.
Також нагадаємо, “Сбербанк Росії” заявив про готовність обслуговувати клієнтів з паспортами “ДНР/ЛНР”.