На Запорожской АЭС ночью произошел полный блэкаут - Энергоатом

На Запорожской АЭС ночью произошел очередной блэкаут, создающий угрозу ядерной и радиационной безопасности. Сегодня утром усилиями украинских специалистов восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ. Об этом сообщили в субботу в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Сегодня ночью произошел полный блэкаут на Запорожской АЭС - сообщил Энергоатом в Telegram.

Как сообщается, вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы. В 02:31 часов во время воздушной тревоги обесточена последняя линия "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

"В связи с полным блэкаутом ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. В автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже были оставлены в работе", - указали в НАЭК.

"Наибольшая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии. Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние", - сообщили в Энергоатоме.

Усилиями украинских специалистов 2 декабря в 7 часов утра восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ - отметили в Энергоатоме.

"Очередной блэкаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности", - отметили в НАЭК.

Напомним

16 ноября на Запорожской АЭС произошел частичный блэкаут из-за действий рашистов.