На Запорожье враг нанес 100 ударов, есть поврежденная инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска нанесли 100 ударов по Запорожской области, нанеся ущерб жилым домам и инфраструктуре без жертв среди гражданского населения
российские войска за прошедшие сутки 100 раз атаковали Запорожскую области, есть разрушения, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Враг нанес 100 ударов по 16 городам и селам Запорожской области
Детали
По данным главы ОВА, военнослужащие рф совершили 90 БПЛА-атак по Новодаровке, Зализничному, Работино и Малой Токмачке и обстреляли из РСЗО Малую Токмачку.
90 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новоданиловки, Новоандреевки, Белогорья, Луговского, Лобкового, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов.
Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, указал глава ОВА.
Напомним
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