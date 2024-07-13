Вечером 12 июля в населенном пункте Камышеваха Запорожской области неизвестный водитель автомобиля "Toyota Hilux" сбил военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги. Водитель оставил военнослужащего умирать на обочине и скрылся. Сейчас правоохранители разыскивают виновника ДТП, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.

12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого пгт Камышеваха неизвестный водитель автомобиля "Toyota Hilux" совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения. Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте - говорится в сообщении полиции.

Сейчас правоохранители разыскивают водителя. Отмечается, что автомобиль имеет характерные механические повреждения, в частности отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.

В полиции призвали всех, кто мог быть свидетелем происшествия или может предоставить любую информацию о местонахождении автомобиля "Toyota Hilux" темного цвета с повреждениями, сообщить по номеру: +38(061)-434-19-16 или 102.