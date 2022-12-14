На Запорожье украинские защитники поразили пункт сосредоточения оккупантов: уничтожено до 10 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинские защитники на Запорожском направлении поразили район сосредоточения оккупантов. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, уничтожено до 10 единиц вражеской техники разного типа, передает УНН.
Детали
Так, в Генштабе подтвердили огненное поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются.
В то же время на Запорожском и Херсонском направлении российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.
Огневого влияния подверглись районы 28 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новоселка Донецкой области; Гуляйпольское, Новоданиловка, Малые Щербаки и Камянское – Запорожской; Тягинка, Херсон, Токаревка, Молодежное и Берегово Херсонской области.
Дополнение
В Запорожье сегодня утром было слышно звуки взрывов – это была работа сил противовоздушной обороны.