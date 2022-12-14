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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Запоріжжі українські захисники уразили пункт зосередження окупантів: знищено до 10 одиниць техніки

На Запоріжжі українські захисники уразили пункт зосередження окупантів: знищено до 10 одиниць техніки

Київ • УНН

 • 533592 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Українські захисники на Запорізькому напрямку уразили район зосередження окупантів. Як інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, знищено до 10 одиниць ворожої техніки різного типу, передає УНН.

Деталі

Так, у Генштабі підтвердили вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське - Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині.

Доповнення

У Запоріжжі сьогодні вранці було чути звуки вибухів - це була робота сил протиповітряної оборони.

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