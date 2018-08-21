На станции в Харьковской области загорелся пассажирский вагон
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На железнодорожной станции "Люботин" в Харьковской области пожарные ликвидировали возгорание в пассажирском вагоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает УНН.
"20 августа в 18:27... поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции "Люботин". Возгорание возникло в одном из вагонов, который был выведен из эксплуатации и стоял вместе с другими такими вагонами в отстойнике", - говорится в сообщении.
На месте было установлено, что внутри вагона горел мусор на площади 20 кв. м. Спасатели сделали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние вагоны, которые были сцеплены вместе, а также защитили другие железнодорожные вагоны, стоявшие на соседних путях.
Пожар локализован в 19:00 и ликвидирован в 21:32. Травмированных и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Киеве на железнодорожной станции произошел пожар в грузовом вагоне с древесиной.