На станції на Харківщині загорівся пасажирський вагон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На залізничній станції "Люботин" у Харківській області пожежні ліквідували загоряння у пасажирському вагоні. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, передає УНН.
"20 серпня о 18:27... надійшло повідомлення про пожежу на залізничній станції "Люботин". Займання виникло в одному з вагонів, що був виведений з експлуатації і стояв разом з іншими такими вагонами у відстійнику", - йдеться у повідомленні.
На місці було встановлено, що всередині вагону горіло сміття на площі 20 кв. м. Рятувальники зробили все можливе, аби вогонь не перекинувся на суміжні вагони, що були зчеплені разом, а також захистили інші залізничні вагони, які стояли на сусідніх коліях.
Пожежу локалізували о 19:00 та ліквідували о 21:32. Травмованих та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Рівному на залізничній станції сталося пожежа у вантажному вагоні з деревиною.