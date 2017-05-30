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На железнодорожном полотне в Черновицкой области погиб мужчина

Киев • УНН

 • 11404 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В селе Мамаевцы Кицманского района возле железнодорожного полотна обнаружен труп 35-летнего местного жителя. По предварительной информации, что мужчина сбил поезд сообщением "Львов-Черновцы". Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

На железнодорожном полотне в Черновицкой области погиб мужчина

Кицманские полицейские устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Назначен ряд экспертиз.

"29 мая в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мамаевцы возле железнодорожного пути обнаружен труп мужчины", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Следователи установили, что погибшим оказался 35-летний местный житель, который поздно вечером возвращался домой с работы. При внешнем осмотре на теле мужчины обнаружены раны на голове и предплечье.

Опросив местное население и работников железной дороги полицейские предварительно установили, что мужчина, вероятно, погиб в результате столкновения с поездом сообщением "Львов-Черновцы".

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН 30 мая, несовершеннолетний велосипедист погиб на железнодорожном переезде во Львовской области.

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