На залізничній колії на Буковині загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В селі Мамаївці Кіцманського району біля залізничної колії виявлено труп 35-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, що чоловіка збив потяг сполученням “Львів-Чернівці”. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Кіцманські поліцейські встановлюють всі обставини смерті чоловіка. Призначено низку експертиз.
"29 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мамаївці біля залізничної колії виявлено труп чоловіка", - йдеться у повідомленні.
На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Слідчі встановили, що чоловіком виявився 35-річний місцевий житель, котрий пізно ввечері повертався додому з роботи. При зовнішньому огляді на тілі чоловіка наявні рани на голові та передпліччі.
Опитавши місцеве населення та працівників залізниці поліцейські попередньо встановили, що чоловік, ймовірно, загинув внаслідок зіткнення з потягом сполученням “Львів-Чернівці”.
Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН 30 травня, неповнолітній велосипедист загинув на залізничному переїзді на Львівщині.