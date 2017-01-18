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На железнодорожных вокзалах планируют установить терминалы по продаже билетов в 2017 году

На железнодорожных вокзалах планируют установить терминалы по продаже билетов в 2017 году

Киев • УНН

 • 9390 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. "Укрзализныца" планирует установить терминалы по продаже железнодорожных билетов на вокзалах в 2017 году. Об этом во время брифинга заявил председатель правления "Укрзализныцы" Войцех Бальчун, передает УНН.

"Мы хотим, чтобы эти терминалы были как можно более функциональными, чтобы мы не догоняли Европу, а внедряли решения, которые перегоняют европейские. Я уверен, что в этом году мы поставим на вокзалах такие терминалы ", - заявил В.Бальчун.

Как сообщал УНН, В.Бальчун вручил билет первому пассажиру поезда с вагонами-трансформерами .

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