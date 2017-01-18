На железнодорожных вокзалах планируют установить терминалы по продаже билетов в 2017 году

"Мы хотим, чтобы эти терминалы были как можно более функциональными, чтобы мы не догоняли Европу, а внедряли решения, которые перегоняют европейские. Я уверен, что в этом году мы поставим на вокзалах такие терминалы ", - заявил В.Бальчун.

Как сообщал УНН, В.Бальчун вручил билет первому пассажиру поезда с вагонами-трансформерами .