На залізничних вокзалах планують встановити термінали з продажу квитків у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. “Укрзалізниця” планує встановити термінали з продажу залізничних квитків на вокзалах в 2017 році. Про це під час брифінгу заявив голова правління “Укрзалізниці” Войцех Бальчун, передає УНН.
“Ми хочемо, щоб ці термінали були якомога більш функціональними, щоб ми не наздоганяли Європу, а впроваджували рішення, які переганяють європейські. Я впевнений, що в цьому році ми поставимо на вокзалах такі термінали”, - заявив В.Бальчун.
Як повідомляв УНН, В.Бальчун вручив квиток першому пасажиру поїзда з вагонами-трансформерами.