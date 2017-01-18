На залізничних вокзалах планують встановити термінали з продажу квитків у 2017 році

“Ми хочемо, щоб ці термінали були якомога більш функціональними, щоб ми не наздоганяли Європу, а впроваджували рішення, які переганяють європейські. Я впевнений, що в цьому році ми поставимо на вокзалах такі термінали”, - заявив В.Бальчун.

Як повідомляв УНН, В.Бальчун вручив квиток першому пасажиру поїзда з вагонами-трансформерами.