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На закупку кислорода для больниц выделено более полумиллиарда гривен - Офис Президента

На закупку кислорода для больниц выделено более полумиллиарда гривен - Офис Президента

Киев  •  УНН

 • 9691 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На закупку кислорода для больниц уже направлено 571 миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ОП, передает УНН.

"Правительство дало задание руководителям областных государственных администраций обеспечить больничные кровати кислородом на 80% в ближайшее время.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%. Он отметил, что на закупку кислорода для больниц уже направлено 571 миллион гривен", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек - на 6800 больше, чем в сентябре.

Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть произведено как можно быстрее. Глава государства попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Напомним, что Зеленский требует от Минздрава "достоверной статистики" о выздоровевших от COVID-19.

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