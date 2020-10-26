На закупку кислорода для больниц выделено более полумиллиарда гривен - Офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На закупку кислорода для больниц уже направлено 571 миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ОП, передает УНН.
"Правительство дало задание руководителям областных государственных администраций обеспечить больничные кровати кислородом на 80% в ближайшее время.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%. Он отметил, что на закупку кислорода для больниц уже направлено 571 миллион гривен", - говорится в сообщении.
Отметим, что сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек - на 6800 больше, чем в сентябре.
Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть произведено как можно быстрее. Глава государства попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.
Напомним, что Зеленский требует от Минздрава "достоверной статистики" о выздоровевших от COVID-19.