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На западе Украины прекратили масштабное производство фальсифицированного алкоголя

На западе Украины прекратили масштабное производство фальсифицированного алкоголя

Киев  •  УНН

 • 12505 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 марта. УНН. Правоохранители обнаружили разветвленную систему сбыта фальсифицированного алкоголя на территории западных областей Украины, сообщают УНН в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Более 100 сотрудников Управления защиты экономики в Закарпатской области, областного следственного управления полиции совместно со спецподразделением КОРД провели 25 обысков и изъяли более 7 млн гривен и 2 тыс. ящиков водочного фальсификата.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями, полицейские установили организаторов подпольного производства, где находится цех, склады и каналы сбыта. Подпольный и довольно прибыльный бизнес организовали 5 жителей Львовской и Закарпатской областей. Мощный цех фальсифицированной водки размещался во Львовской области, а основные каналы сбыта - Западные регионы.

За сутки на мини-заводе изготавливалось до 2-х тысяч ящиков алкоголя. Незаконная прибыль составляла от 100 тыс. до полумиллиона гривен. Главный продукт производства - украинская "водка", пользующаяся спросом у населения.

Ночью оперативники областного управления защиты экономики, следователи полиции Закарпатья с привлечением спецподразделения КОРД при процессуальном руководстве областной прокуратуры провели одновременно 25 санкционированных обысков. В частности, по месту нахождения подпольного производства "водки", складов, каналов сбыта, а также по месту жительства организаторов.

Правоохранители изъяли 2 тыс. ящиков "водки" (40 тыс. бутылок), 120 тыс. долл., 117 тыс. евро и 600 тыс. грн. Кроме того, оборудование, свыше 5 тонн спирта, марки акцизного налога Украины с признаками подделки, а также черновую бухгалтерию и черновые записи.

На основании собранных материалов следователи областного управления полиции открыли уголовное производство по ст.199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Устанавливаются источники поставки сырья для производства.

Как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

При этом, к увеличению количества фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

Однако, по словам И.Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков. Зато теневой рынок алкоголя расцветает.

Украинские Национальные Новости

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