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На заході України припинили масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю

На заході України припинили масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 25 березня. УНН. Правоохоронці виявили розгалужену систему збуту фальсифікованого алкоголю на території західних областей України, повідомляють УНН в Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

Понад 100 співробітників Управління захисту економіки в Закарпатській області, обласного слідчого управління поліції спільно із спецпідрозділом КОРД провели 25 обшуків і вилучили понад 7 мільйонів гривень та 2 тисячі ящиків горілчаного фальсифікату.

Проведеними слідчо-оперативними заходами, поліцейські встановили організаторів підпільного виробництва, де знаходиться цех, склади та канали збуту. Підпільний і доволі прибутковий бізнес організували 5 мешканців Львівської та Закарпатської областей. Потужний цех фальсифікованої горілки розміщувався на Львівщині, а основні канали збуту — Західні регіони.

За добу на міні-заводі виготовлялось до 2-х тисяч ящиків алкоголю. Незаконний прибуток складав від 100 тисяч до півмільйона гривень. Головний продукт виробництва — українська “горілка”, що користується попитом у населення.

Вночі оперативники обласного управління захисту економіки, слідчі поліції Закарпаття із залученням спецпідрозділу КОРД за процесуального керівництва обласної прокуратури провели одночасно 25 санкціонованих обшуків. Зокрема, за місцем знаходження підпільного виробництва “горілки”, складів, каналів збуту, а також за місцем мешкання організаторів.
Правоохоронці вилучили 2 тисячі ящиків “горілки” (40 тисяч пляшок), 120 тисяч дол., 117 тисяч євро та 600 тисяч грн. Крім того, обладнання, понад 5 тонн спирту, марки акцизного податку України з ознаками підроблення, а також чорнову бухгалтерію та чорнові записи.

На підставі зібраних матеріалів слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст.199 ККУ (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ст.204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Наразі встановлюються джерела поставки сировини для виробництва.

Як повідомляв УНН, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

При цьому, до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

Водночас, за словами І.Товкача, уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв. Натомість, тіньовий ринок алкоголю розквітає.

Українські Національні Новини

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