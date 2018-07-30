На западе и юге Украины ожидаются дожди с грозами

"Днем 30 июля в западных, южных, Житомирской, Винницкой областях грозы, на Прикарпатье, Закарпатье местами сильный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

При этом в течение 30 июля, в результате сильных и очень сильных дождей, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,2 м над уровнями на 8:00 29 июля.

При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока, в горных районах существует угроза образования селевых потоков.

Как сообщал УНН, метеорологи заявили, что 2018 год может стать одним из самых жарких.