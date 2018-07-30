На заході і півдні України очікуються дощі з грозами

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У західних та південних областях у понеділок очікуються грози, а у карпатському регіоні - місцями сильні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Вдень 30 липня у західних, південних, Житомирській, Вінницькій областях грози, на Прикарпатті, Закарпатті місцями сильний дощ, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

При цьому протягом 30 липня, внаслiдок сильних та дуже сильних дощiв, на річках басейнів Прута та Сiрету очiкуються підйоми рiвнiв води на 0,3-1,2 м над рiвнями на 8 годину 29 липня.

При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку, у гірських районах існує загроза утворення селевих потоків.

Як повідомляв УНН, метеорологи заявили, що 2018 рік може стати одним з найспекотніших.

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