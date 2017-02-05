В Закарпатской области предупредили о высоком уровне лавинной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В течение 5-6 февраля в горах Закарпатской области сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
В Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, аналогичная ситауция наблюдалась в регионе и 5 февраля. В Закарпатской области ожидается продолжение умеренных осадков, местами сильных (дождь, на высокогорье - мокрый снег). На реках будет удерживаться повышенная водность с постепенным снижением уровней воды. В нижних течениях р. Латорица и р. Тиса в районе г. Чоп продолжится повышение уровней воды, ледоход: р. Латорица - г. Чоп на 2-2,5 метра, выход воды на заводь: р. Тиса - г. Чоп на 3,5-4,5 метра.