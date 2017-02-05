На Закарпатті попередили про високий рівень лавинної небезпеки

В Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Нагадаємо, аналогічна ситауція спостерігалася в регіоні і 5 лютого. На Закарпатті очікується продовження помірних опадів, місцями до сильних (дощ, на високогір’ї — мокрий сніг). На річках буде утримуватися підвищена водність з поступовим зниженням рівнів води. У нижніх течіях р.Латориця та р.Тиса в районі м.Чоп продовжиться підвищення рівнів води, скресання, льодохід: р.Латориця — м.Чоп на 2-2,5 метри, вихід води на заплаву; р.Тиса — м.Чоп на 3,5-4,5 метри.