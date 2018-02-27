На Закарпатье ОГА и Общество венгерской культуры дали совместное заявление относительно поджога в Ужгороде

"В ночь на вторник, 27 февраля, на Православной набережной в Ужгороде не установленные пока преступники подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ). Уже точно известно, что это был поджог, а не самовозгорание. В связи с этим Закарпатская облгосадминистрация и Общество венгерской культуры Закарпатья заявляют следующее.

За последние несколько лет на многонациональном Закарпатье неоднократно осуществлялись попытки расшатать ситуацию на межэтнической почве, особые усилия при этом направлены на то, чтобы рассорить украинцев и венгров. Среди таких попыток - установление стел с провокационными надписями на венгерском языке на грани Береговского и Виноградовского районов в мае 2017 года, попытка подрыва памятника на Верецком перевале в октябре 2017 года, поджог офиса ОВКЗ в Ужгороде в ночь на 4 февраля этого года.

Официально заявляем, что эти провокации не имели и не будут иметь никакого успеха, они только сплачивают украинцев и венгров, а также представителей других национальностей, проживающих на Закарпатье в мире, согласии и толерантности.

Украинцы отстаивают право представителей других национальностей сохранить свою этническую самобытность во всех ее проявлениях, а представители других национальностей являются патриотами Украины и отстаивают ее суверенитет ценой собственных жизней на Донбассе. И ни заезжим или местным провокаторам не удастся нас поссорить...", - говорится в заявлении.

В то же время правоохранительные органы призвали сделать все возможное для скорейшего раскрытия указанных в заявлении преступлений и привлечения виновных к ответственности.

По факту поджога в Ужгороде полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

Как сообщал УНН, в ночь на вторник 27 февраля в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры.

Напомним, в начале февраля офис венгерского культурного общества Закарпатья уже горел. В Закарпатской ОГА сообщили, что венгерское общество в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши.