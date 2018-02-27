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На Закарпатті ОДА та Товариство угорської культури дали спільну заяву щодо підпалу в Ужгороді

На Закарпатті ОДА та Товариство угорської культури дали спільну заяву щодо підпалу в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 лютого. УНН. У спільній заяві Закарпатської обласної державної адміністрації і Товариства угорської культури Закарпаття у зв’язку з підпалом офісу “ТУКЗ” в Ужгороді закликають правоохоронців якнайшвидше розкрити цей злочин та притягнути винних до відповідальності. Текст спільної заяви оприлюднила прес-служба Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.

“У ніч на вівторок, 27 лютого, на Православній набережній в Ужгороді не встановлені поки що злочинці підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ). Уже точно відомо, що це був підпал, а не самозаймання. У зв’язку з цим Закарпатська облдержадміністрація і Товариство угорської культури Закарпаття заявляють таке.

За останні кілька років на багатонаціональному Закарпатті неодноразово здійснювалися спроби розхитати ситуацію на міжетнічному ґрунті, особливі зусилля при цьому спрямовувалися на те, щоб розсварити українців і угорців. Серед таких спроб — встановлення стел із провокативними надписами угорською мовою на межі Берегівського та Виноградівського районів у травні 2017 року, спроба підриву пам’ятника на Верецькому перевалі в жовтні 2017 року, підпал офісу ТУКЗ в Ужгороді в ніч на 4 лютого цього року.

Офіційно заявляємо, що ці провокації не мали й не матимуть жодного успіху, вони тільки згуртовують українців і угорців, а також представників інших національностей, які проживають на Закарпатті в мирі, злагоді й толерантності. Українці відстоюють право представників інших національностей зберегти свою етнічну самобутність у всіх її проявах, а представники інших національностей є патріотами України і відстоюють її суверенітет ціною власних життів на Донбасі. І жодним заїжджим чи місцевим провокаторам не вдасться нас розсварити...”, — йдеться у заяві.

Водночас правоохоронні органи закликали зробити все можливе для якнайшвидшого розкриття вказаних у заяві злочинів і притягнення винних до відповідальності.

За фактом нічого підпалу в Ужгороді поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.

Як повідомляв УНН, у ніч на вівторок 27 лютого в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури.

Нагадаємо, на початку лютого офіс угорського культурного товариства Закарпаття вже горів. У Закарпатські ОДА повідомили, що угорське товариство в Ужгороді підпалили екстремісти з Польщі.

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