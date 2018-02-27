На Закарпатті ОДА та Товариство угорської культури дали спільну заяву щодо підпалу в Ужгороді

УЖГОРОД-КИЇВ. 27 лютого. УНН. У спільній заяві Закарпатської обласної державної адміністрації і Товариства угорської культури Закарпаття у зв’язку з підпалом офісу “ТУКЗ” в Ужгороді закликають правоохоронців якнайшвидше розкрити цей злочин та притягнути винних до відповідальності. Текст спільної заяви оприлюднила прес-служба Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.